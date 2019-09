Genmab : la FDA approuve Darzalex pour le myélome multiple

27/09/2019 | 12:09

Le groupe danois Genmab a déclaré que la Food and Drug Administration des États-Unis avait approuvé l'utilisation de Darzalex en tant que traitement du myélome multiple récemment diagnostiqué, un cancer du sang incurable qui sont éligibles pour les greffes de cellules souches.



Le dépôt supplémentaire relatif à cette indication a été soumis par le partenaire de Genmab, J&J's Janssen, en mars 2019. La FDA a accordé un examen prioritaire du médicament en septembre 2019.



En 2012, Genmab a accordé à Janssen une licence exclusive mondiale pour le développement, la fabrication et la commercialisation de Darzalex.



