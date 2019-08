Genmab : le titre grimpe, résultats meilleurs que prévu

15/08/2019 | 11:28

La biotech danoise Genmab a fait état hier soir de résultats semestriels supérieurs aux attentes, ce qui faisait monter son cours de Bourse aujourd'hui à Copenhague.



Son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année a grimpé de 15% à 1,36 milliard de couronnes danoises (environ 182 millions d'euros), une progression due à la forte augmentation des ventes de Darzalex, un anti-cancéreux qu'il a cédé au géant américain Johnson & Johnson mais sur lequel il perçoit encore des royalties.



Les ventes nettes de Darzalex - qui est commercialisé par Janssen, la filiale biopharmaceutique de J&J - ont bondi de 49% au premier semestre, pour se monter à plus de 1,4 milliards de dollars.



Genmab précise que son bénéfice d'exploitation du premier semestre s'est établi à 111 millions de couronnes danoises, contre 459 millions un an plus tôt, un repli lié à l'augmentation de ses dépenses opérationnelles et à la non-récurrence d'un paiement effectué l'an dernier par Novartis.



La société de biotechnologies - qui cote désormais également à la Bourse de New York - s'est montrée optimiste concernant les redevances perçues sur Darzalex et a revu à la hausse ses perspectives pour 2019.



Genmab prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 4,8 milliards de couronnes, contre une précédente estimation de 4,6 milliards.



Son bénéfice opérationnel annuel devrait, lui aussi, se révéler légèrement meilleur qu'initialement prévu.



Le titre progresse actuellement de plus de 3% à 1345,5 couronnes à la Bourse de Copenhague, après avoir pris plus de 4% en début de séance.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.