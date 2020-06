Genmab : collaboration avec AbbVie en oncologie

10/06/2020 | 13:18

Genmab s'adjuge près de 5% sur l'OMX, après que la société de biotechnologies danoise a fait part d'un partenariat oncologique avec le groupe américain AbbVie représentant un potentiel de 3,15 milliards de dollars.



Cette collaboration étendue vise à développer et à commercialiser conjointement trois produits d'anticorps bispécifiques de nouvelle génération de Genmab, dont le médicament expérimental contre le cancer epcoritamab.



Selon les termes de l'accord, AbbVie versera un paiement initial de 750 millions de dollars à Genmab, qui pourra aussi recevoir potentiellement des paiements d'étapes et des redevances supplémentaires.



