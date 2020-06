Genmab : le titre gagne 2%, après une étude positive

30/06/2020 | 11:21

Les actions de la société danoise de biotechnologie Genmab sont en hausse de plus de 2% mardi matin après qu'une étude ait confirmé que son médicament expérimental contre le cancer du col utérin avait donné de bons résultats.



Les résultats d'un essai de phase 2 évaluant le tisotumab vedotin pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer du col utérin récurrent ou métastatique ont montré un taux de réponse objective confirmé de 24% avec une durée médiane de réponse de 8,3 mois.



Le taux de réponse global est défini comme la proportion de patients qui ont une réponse partielle ou complète au traitement.



Avec ces résultats 'prometteurs', Genmab et son partenaire américain Seattle Genetics ont déclaré qu'ils prévoyaient d'en discuter avec la Food and Drug Administration.



