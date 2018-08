GENOMIC VISION : s'ouvre des perspectives dans l'analyse du génome végétal

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Genomic Vision, société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires de recherche (LSR), annonce aujourd’hui les premiers résultats d’un travail de recherche réalisé avec le Centre de Ressources Génomiques Végétales (CNRGV) de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) visant la mise au point d’une nouvelle technique d’analyse du génome végétal.Selon des premiers essais réalisés et actuellement en cours sur l'étude du génome du tournesol et de l'igname, le CNRGV et Genomic Vision ont pu valider le fait que la technologie du peignage serait transposable aux cellules végétales.Grâce à l'utilisation de sa technologie propriétaire de peignage moléculaire, Genomic Vision pourrait permettre aux équipes du CNRGV, centre d'excellence en génomique de l'INRA situé aux environs de Toulouse, d'identifier des gènes de résistance et d'analyser les pathologies virales d'un grand nombre de variétés de plantes.En peignant sur lamelles pour la première fois l'ADN végétal et grâce à l'établissement d'un Genomic Morse Code (GMC) dédié, les équipes du Docteur Hélène Bergès du CNRGV pourraient détecter les modifications génétiques et les insertions virales de manière quantitative et qualitative, ouvrant la voie à une caractérisation spécifique pour une variété végétale d'un trait génétique d'intérêt.