GENOMIC VISION : signe un accord de licence dans les domaines de la bioproduction

Genomic Vision, société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires de recherche (LSR), a signé un accord de licence avec European Equity Partners (EEP), une société d’investissement britannique spécialisée dans les sciences de la vie, pour l’utilisation du peignage moléculaire dans les domaines de la bioproduction.Si les développements sont concluants, cet accord prévoit la création d'une nouvelle entité dédiée au développement de cette technologie dans le domaine de la bioproduction. Cette nouvelle société disposera d'une licence exclusive de la technologie du peignage moléculaire dans ce champ d'applications.Cette société offrira un modèle mixte de services analytiques et de contrats de licence aux partenaires stratégiques utilisant cet outil d'intégrité du génome pour la production de produits biologiques comme les protéines thérapeutiques, les anticorps monoclonaux ou polyclonaux, les vaccins et les particules virales.En contrepartie de la licence accordée, Genomic Vision recevra un paiement initial, des paiements d'étapes (pour un montant supérieur à 500 000 euros) ainsi que des redevances sur les ventes et services futurs. Les autres termes financiers de cet accord n'ont pas été divulgués.