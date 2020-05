Genomic Vision : RÉSULTATS ANNUELS 2019

Regulatory News:

Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice 20191.

Dominique Rémy-Renou, Présidente du Directoire de Genomic Vision, commente :

« En 2019, Genomic Vision a terminé la mise en œuvre du plan de restructuration engagé en 2018, qui visait à réduire les charges opérationnelles et à recentrer la société sur 3 axes stratégiques : le diagnostic in vitro ; le contrôle qualité utilisé dans les activités de bio-production et d’édition du génome ; et les outils de screening des produits en oncologie, avec le test de réplication de l’ADN. En 2020 la société va se concentrer sur sa performance opérationnelle et sur la qualité de ses produits et services. »

Résultats annuels 2019

(en milliers d’euros – données IFRS) 2019 2018 Chiffre d’affaires 1 770 1 113 Autres produits 558 1 270 Total des produits 2 328 2 384 Coût des produits vendus -967 -327 Coûts de R&D -2 497 - 3 593 Coût des ventes et Marketing -1 650 -2 491 Frais administratifs et généraux -1 851 -2 265 Autres produits et charges opérationnels 34 -605 Résultat opérationnel -4 605 -6 897 Résultat net -4 608 -6 898

Le chiffre d’affaires 2019, en progression de 59% par rapport à 2018, s’élève à 1 770 K€, malgré une baisse des revenus de licence de Quest Diagnostics.

La baisse des autres produits reflète une baisse des subventions (90 K€ versus 443 K€ en 2018) et une baisse du Crédit Impôt Recherche liée à la baisse des effectifs de R&D (469 K€ versus 780 K€ en 2018)

Les charges opérationnelles s’élèvent à 6 932 K€ : elles sont en baisse de 24% par rapport à 2018 et traduisent les économies réalisées à la suite du plan de restructuration.

Au 31 décembre 2019, l’effectif de Genomic Vision est composé de 25 personnes contre 41 au 31 décembre 2018.

Structure financière

Genomic Vision disposait d’une trésorerie de 1,1 M€ au 31 décembre 2019 contre 3,2 M€ au 31 décembre 2018. La consommation de trésorerie sur l’exercice intègre 4,7 M€ de besoin de financement opérationnel, 1 M€ de remboursement d’emprunt et 3,6 M€ d’augmentation de capital dont 2,5 M€ issus du tirage des 2 premières tranches du programme de financement en fonds propres (ABSA) mis en place avec Winance en mars 2019.

Les fonds propres de la société s’élevaient à 3,2 M€ au 31 décembre 2019 contre 4,2 M€ au 31 décembre 2018.

Comme annoncé dans son communiqué du 18 mai 2020, la société a procédé au tirage de la dernière (4ème) tranche du financement en fonds propres et son partenaire Winance a également exercé les BSA attachés à la 3ème tranche. La Société vient ainsi de renforcer sa trésorerie et ses fonds propres de 1,9 M€, et dispose désormais des ressources nécessaires au développement de ses activités sur l’ensemble de l’exercice.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, ainsi que l’agenda des futures communications financières sera publié d’ici le 31 mai.

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des produits et des services dédiés à l’analyse (structurelle et fonctionnelle) des modifications du génome ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications, en particulier dans les technologies d'édition du génome et dans les procédés de bioproduction. Les outils exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le génome. Ces outils sont notamment utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce de cancers et pour le diagnostic de maladie génétiques. Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 30 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document de référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 mars 2019, sous le numéro d’enregistrement R.19-004, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

1 États financiers arrêtés par le directoire, le 20 mai 2020, audit en cours de finalisation.

