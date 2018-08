Genomic Vision : contrat de licence avec EEP

09/08/2018 | 08:09

Genomic Vision annonce la signature d'un contrat de licence avec European Equity Partners (EEP), une société d'investissement privée au Royaume-Uni, pour l'utilisation de la technologie du peignage moléculaire dans le domaine de la biotransformation.



Les deux parties entameront une phase de confirmation de la validité du test d'intégrité génomique. En cas de résultats concluants, elles prévoient la création d'une nouvelle entité qui détiendra une licence exclusive pour la technologie.



En échange des droits concédés, Genomic Vision recevra un paiement initial et des versements d'étape (pour un total de plus de 500.000 euros), ainsi que des redevances sur les ventes et les services (les autres conditions financières ne sont pas divulguées).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.