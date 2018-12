Genomic Vision : de nouveaux résultats préliminaires positionnent son test d’intégration du HPV dans le génome humain comme potentiel biomarqueur pronostique du cancer du col de l’utérus

GÉNOMIQUE | GÉNÉTIQUE | R&D | TESTS DE DIAGNOSTIC

GENOMIC VISION : DE NOUVEAUX RESULTATS PRELIMINAIRES

POSITIONNENT SON TEST D'INTEGRATION DU HPV DANS LE

GENOME HUMAIN COMME POTENTIEL BIOMARQUEUR

PRONOSTIQUE DU CANCER DU COL DE L'UTERUS

Des nouvelles données préliminaires de l'étude EXPL-HPV-002 ont été présentées au congrès international EUROGIN 2018 à Lisbonne

Bagneux (France), le 10 décembre 2018 - 7h45 CET - Genomic Vision (FR0011799907 - GV, éligible

PEA-PME),société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d'applications pour les laboratoires de recherche (LSR), annonce aujourd'hui qu'elle a présenté de nouveaux résultats préliminaires prometteurs lors du congrès Eurogin 2018, manifestation scientifique internationale dédiée au virus HPV (Papilloma Virus Humain) qui s'est déroulée à Lisbonne, du 2 au 5 décembre 2018.

Lors d'une présentation orale, intitulée« EXPL-HPV-002 Association between integration of high-risk HPV genomes, detected by molecular combing, and the severity and/or clinical outcome of cervical lesions », Florence Mahé, Directrice de la Recherche Médicale de Genomic Vision, a dévoilé de nouvelles tendances observées dans l'étude longitudinale actuellement menée en République Tchèque qui démontrent que l'intégration du virus HPV est un paramètre clé dans l'évolution de la progression des lésions cervicales de bas grade vers des stades à haut risque sur une période de 18 mois.

Les données présentées montrent que le pourcentage de patientes évoluant vers un stade haut grade, après 6, 12 ou 18 moi de suivi est plus important dans la catégorie présentant un haut taux d'intégration du HPV dans le génome des cellules humaines.

Aaron Bensimon, co-fondateur et Président du Directoire de Genomic Vision, a déclaré :« Ces nouveaux résultats préliminaires pourraient positionner notre test d'intégration du HPV dans le génome humain comme un biomarqueur pronostique du cancer du col de l'utérus. Dès lors, ce test pourrait aider les cliniciens à stratifier le risque de progression vers les néoplasies de haut grade et les cancers et ainsi améliorer la prise en charge des patientes. »

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de diagnostic pour le dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d'applications pour les laboratoires de recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie robuste permettant d'identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.

La Société développe un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d'outils d'analyse clé en main (analyse de la réplication de l'ADN, découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l'édition du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l'entreprise compte environ 60 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

