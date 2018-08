Genomic Vision: de nouvelles perspectives dans l’analyse du génome des plantes

GÉNOMIQUE | GÉNÉTIQUE | R&D | TESTS DE DIAGNOSTIC

GENOMIC VISION : DE NOUVELLES PERSPECTIVES DANSL'ANALYSE

DU GENOME DES PLANTES

Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907-GV, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de diagnosticin-vitro(IVD) pour la détection précoce des cancers et desmaladies héréditaires et d'applications pour les laboratoires de recherche (LSR),annonce aujourd'huiles premiers résultatsd'un travail de recherche réalisé avec le Centre de RessourcesGénomiques Végétales (CNRGV)de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) visantla mise au point d'une nouvelle technique d'analyse dugénome végétal.

Selon des premiers essais réalisés et actuellement en courssur l'étude dugénome du Tournesol et del'Igname, le CNRGV et Genomic Vision ont pu valider le fait que la technologie du peignage serait transposable aux cellules végétales.

Grâce à l'utilisation de sa technologie propriétaire de peignage moléculaire, Genomic Visionpourrait permettre aux équipes du CNRGV, centre d'excellence engénomiquede l'INRA situé auxenvirons de Toulouse,d'identifier des gènes de résistance et d'analyser les pathologies virales d'un grand nombre devariétés de plantes. En peignant sur lamelles pour la première fois l'ADN végétal et grâce à l'établissement d'un Genomic Morse Code (GMC) dédié, les équipes duDocteur Hélène Bergès du CNRGV pourraient détecter les modifications génétiques et les insertions virales de manière quantitative et qualitative, ouvrant la voie à une caractérisation spécifique pour une variétévégétale d'un trait génétique d'intérêt.

Le Docteur Hélène Bergès, directrice du CNRGV à l'INRA, a expliqué :« Nous sommes extrêmement intéressés par la technologie du peignage moléculaire qui peut nous apporter de nouvelles informations cruciales sur le génomedes plantes d'une très grande variabilité génétique et structurale.Les perspectivesd'unecollaboration avec Genomic Vision pourraientpermettre d'offrir dans les meilleurs délais aux industriels de l'agronomie des outils et des services adaptés à une meilleure sélection des espèces».

Aaron Bensimon, Cofondateur et Président du Directoire de Genomic Vision, a ajouté :« Nous sommes convaincusque l'utilisation du peignage moléculaire dans le domaine de la génomique végétaleva changer la pratique del'optimisation des variétés végétales existante. Nous sommes par ailleurs ravis de travailler avec le CNRGV de Castanet-Tolosan et enparticulier avec l'équipe d'Hélène Bergès qui possède aujourd'hui l'une desplateformes technologiques les plus avancées dans ce domaine permettant aux principaux acteurs industriels du secteuragronomique de progresser dans l'amélioration des espèces ».

A PROPOS DU CNRGV

Le Centre National de Ressources Génomiques Végétales (CNRGV) est une infrastructure nationale unique en France et très rare au niveau mondial appartenant à l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Basé sur le centre INRA de Toulouse, le CNRGV propose des outils génomiques innovants et performants pour mieux caractériser la biodiversité végétale et comprendre comment les plantes s'adaptent à leur environnement à travers l'analyse de leurs génomes. Dédié à la recherche sur le génome des plantes, le CNRGV est largement ouvert à la communauté scientifique internationale publique et privée.

https://cnrgv.toulouse.inra.fr/en

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de diagnosticpour le dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d'applications pour leslaboratoires de recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie robustepermettant d'identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&Ddes entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.

La Société développe un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies)et d'outils d'analyse clé en main (analyse de la réplication de l'ADN, découverte debiomarqueurs, contrôle qualité del'édition du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l'entreprise compte environ 60 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementéd'Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV- ISIN : FR0011799907).www.genomicvision.com

