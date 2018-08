Genomic Vision : résultats positifs d'un travail avec l'INRA

06/08/2018 | 07:57

Genomic Vision annonce de premiers résultats positifs d'un travail de recherche réalisé avec le Centre de Ressources Génomiques Végétales (CNRGV) de l'INRA visant la mise au point d'une nouvelle technique d'analyse du génome végétal.



Selon des premiers essais réalisés et actuellement en cours sur l'étude du génome du tournesol et de l'igname, le CNRGV et Genomic Vision ont pu valider le fait que la technologie du peignage serait transposable aux cellules végétales.



Grâce à l'utilisation de sa technologie propriétaire de peignage moléculaire, Genomic Vision pourrait permettre aux équipes du CNRGV, d'identifier des gènes de résistance et d'analyser les pathologies virales d'un grand nombre de variétés de plantes.



