Genomic Vision : résultats positifs d'une étude en Tchéquie

29/10/2018 | 10:13

Genomic Vision annonce des résultats positifs de l'étude EXPL-HPV-002 mise en place en République Tchèque dans le dépistage du cancer du col de l'utérus. Initiée en juin 2016, cette étude clinique a été menée au sein de deux centres.



L'étude démontre en effet la corrélation entre l'intégration du virus HPV dit à haut risque (papillomavirus humain) dans le génome, détectée par peignage moléculaire et la sévérité des lésions cervicales chez les patientes orientées vers la colposcopie.



La société de biotechnologies se déclare prête à sélectionner le bon partenaire pour l'enregistrement et la commercialisation d'un test diagnostic d'intégration HPV, basé sur sa technologie propriétaire.



