Genomic Vision : résultats positifs de l’étude clinique EXPL-HPV-002 dans le dépistage du cancer du col de l’utérus

GENOMIC VISION: RESULTATS POSITIFS DE L'ETUDE CLINIQUE EXPL-

HPV-002DANS LE DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTERUS

L'objectif principal de l'étudemenée en République Tchèque est atteint et démontrela corrélation entre l'intégration du virus HPVdit à haut risque (papillomavirus humain) dans le génome, détectée par peignage moléculaire et la sévérité des lésions cervicales chez les patientes orientées vers la colposcopie.

Genomic Vision est prêt à sélectionner le bon partenaire pour l'enregistrement et lacommercialisation d'untestd'intégrationHPV.

Ce nouveau test diagnostic, basé sur la technologie propriétaire de Genomic Vision, devrait changer le paradigme du diagnostic précoce de cette pathologie et de sa prévention par les cliniciens.

Bagneux (France), le 29 octobre 2018-7h45 CET - Genomic Vision (FR0011799907-GV, éligible PEA-PME),société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour ladétection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d'applications pour les laboratoires derecherche (LSR),annonce aujourd'huiles résultatspositifs de l'étude EXPL-HPV-002 mise en place enRépublique Tchèque dans le dépistage du cancer du col de l'utérus.

Initiée en juin 2016, cette étude clinique a été menée au sein de deux centres : le Centre de gynécologie ambulatoire de Brno (Dr. Vladimir Dvořák, investigateur principal) et le Centre Hospitalier Universitaire deBrno (Prof. Pavel Ventruba). Suite au screening de 688 patientes âgées de 25 à 65 ans, 410 d'entre elles,porteuses d'un virus HPV à haut risque, ont été enrôlées dans l'essai. Lecritère principal, consistant à évaluer l'intégration du virus HPVdans le génome humain comme biomarqueur diagnostique des lésions précancéreuses, a été atteint.

Les résultats finaux démontrent en effet que la valeur médiane de l'intégration virale desouches HPV à haut risque (HPV-HR) chez les patientes présentant des lésions de haut grade est 3 fois supérieure à celles ne présentant aucune lésion.

Les résultats obtenus viennent renforcer les données intermédiaires analysées en octobre 2017 qui démontraient que l'intégration de 14 souches HPV à haut risque détectéepar peignage moléculaire était un indicateur pertinent du degré de sévérité des lésionsdu col de l'utérus.

Le Dr.Vladimír Dvořák,médecin-chef du Centre de gynécologie ambulatoire de Brno et investigateurprincipal de l'étudeEXPL-HPV-002 a déclaré :«Le cancer du col de l'utérus est l'un des plusfréquents chez les femmes avec 570.000 nouveaux cas par an. Ces résultats démontrent clairement l'intérêt d'un testdiagnostic par peignage moléculaire dans le processus de prise de décisions et de suivi des patientes HPV-HR.Il s'agiraitlà d'une véritable percée dans la gestion de leur prise en charge. A titre personnel, jesuis très enthousiaste de la poursuite de la partie longitudinale de l'étudedont les premiers résultats sont attendus d'icià la fin 2019, afin de démontrer, si les résultats sont positifs, aussi la valeur pronostique de ce test de Genomic Vision. »

Aaron Bensimon, co-fondateur et Président du Directoire de Genomic Vision, a conclu :« Atteindrel'objectif principal de cette vaste étude clinique est une réussite majeure pour Genomic Vision. Cela ouvre clairement les portes au diagnosticd'intégrationdu virusHPV et le lancement d'un testde diagnostic précocedu cancer du col de l'utérus. Nousserions extrêmement fiers si nous pouvions ainsi contribuer à la diminution des 275.000 décès causés annuellement par cette maladie. Alors que l'étudelongitudinale se poursuit, nous allons dans le même temps ouvrir les discussions avec les acteursindustriels désireux d'acquérir une licencede ce test. Nous croyons fortement que ces résultats déboucheront sur des partenariats stratégiques à court et moyen terme. »

Les résultats complets de l'étudeEXPL-HPV-002 seront présentés à l'occasion du congrès Eurogin2018, à Lisbonne, le 2 décembre prochain.

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de diagnostic pourle dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d'applications pour leslaboratoires de recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie robustepermettant d'identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.

La Société développe un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies)et d'outils d'analyse clé en main (analyse de la réplication de l'ADN, découverte debiomarqueurs, contrôle qualité del'édition du génome).Installée à Bagneux, en région parisienne,l'entreprise compte environ 60 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementéd'Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV- ISIN : FR0011799907).

