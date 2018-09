Genomic Vision : second paiement d'étape par Quest

10/09/2018 | 08:09

Genomic Vision annonce le second paiement d'étape par Quest Diagnostics, dans le cadre de leur collaboration pour développer de nouveaux biomarqueurs visant à améliorer le dépistage de l'Amyotrophie Spinale Infantile (SMA) chez les porteurs sains '2+0' non détectés.



Des échantillons de donneurs issus de la population afro-américaine ont été reçus et analysés par Quest Diagnostics pour l'identification de nouveaux biomarqueurs. De cette analyse, sept nouveaux modèles ont été identifiés comme des biomarqueurs potentiels.



'La réussite de cette seconde étape vient confirmer le grand potentiel du peignage moléculaire comme unique technologie existante permettant la découverte d'un biomarqueur des mutations génétiques placées sur un même chromosome, associé à un GMC', indique Genomic.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.