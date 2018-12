genOway : Accord majeur avec Merck sur la technologie CRISPR/Cas9

genOway et Merck signent une alliance stratégique sur la technologie CRISPR/Cas9 pour les modèles de rongeurs, avec une licence exclusive mondiale et un partenariat de recherche. genOway utilisera la technologie CRISPR/Cas9 de modification génétique par intégration (knock-in), brevetée par Merck, afin de générer et de vendre des modèles de rongeurs dans le monde entier.

Hier soir, la société a annoncé la signature de cette alliance qui va lui permettre d’offrir à ses clients des temps de développements réduits (d’environ 25% selon le management) et des modèles impossibles à proposer avec les techniques actuelles de découpage de l’ADN. genOway créera aussi un réseau de sous-licenciés, sur les marchés non stratégiques et dans les services pré-cliniques. Les détails financiers de cet accord n’ont pas été divulgués, mais la société nous a confirmé qu’ils incluent un « upfront fee » et des royalties. Rappelant que la demande de brevet portant sur l’édition de génome eucaryote par la technologie CRISPR/Cas9 a été officiellement accordée à Merck par l’Office Européen des Brevets en 2017, genOway s’assure une protection sur les droits de propriété intellectuelle garantissant ses investissements, alors que le processus d’obtention d’un brevet est en cours aux Etats-Unis, qui doit s’achever d’ici un ou deux ans sans certitude de succès pour Merck évidemment. La société a également reçu les autorisations pour l’utilisation de la technologie CRISPR/Cas9 en Australie, au Canada, en Chine, en Israël, à Singapour et en Corée du Sud alors que des demandes sont actuellement en cours pour les autres pays. La nouvelle est bien sûr excellente pour genOway qui, après l’annonce de l’acquisition d’Axenis en septembre et du nouveau plan stratégique 2018-22, trouve un relais de croissance supplémentaire à même de l’aider à atteindre ses objectifs, et même à les dépasser. Si les détails de l’accord nous sont inconnus, la perspective de l’utilisation de la technologie CRISPR/Cas9 pour les modèles de rongeur de genOway dans le monde entier doit conduire à un CA additionnel substantiel dans les années à venir.