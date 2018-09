GENOWAY : acquiert Axenis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GenOway, société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés lance la première étape de son nouveau plan stratégique 2018-2022 en annonçant l’acquisition de 100% du capital de la société Axenis. Issue de l'institut Pasteur et fondée en 2010, Anexis conçoit et commercialise des modèles murins pour les études précliniques, en particulier en immuno-oncologie, immuno-inflammation et infectiologie.