GENOWAY : mise sur l'essor de l'immuno-oncologie

genOway a dévoilé son plan stratégique pour adresser le marché en pleine croissance et à fort potentiel de l'immuno-oncologie. La société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés anticipe une forte hausse de son activité sur cet axe thérapeutique car tous les groupes pharmaceutiques investissant en immuno-oncologie peuvent bénéficier des modèles de genOway. L’objectif étant de réaliser un chiffre d’affaires additionnel d’au moins 8 millions d'euros à horizon de 3 ans.Alexandre Fraichard, directeur général de genOway déclare : " La valeur de notre technologie est particulièrement importante dans les domaines thérapeutiques où des innovations de rupture sont en cours. La pertinence de nos modèles et nos investissements commerciaux devrait se traduire par une forte croissance de nos revenus dans ce marché. genOway construit sa position de leader dans le domaine de l'immuno-oncologie, en cohérence avec les objectifs de son nouveau plan stratégique 2018-2022. "