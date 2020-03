Lyon (France) - le 26 mars 2020 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, publie ses résultats annuels audités au titre de l'exercice 2019 (clos le 31 décembre 2019), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion le 24 mars 2020.

En K€ - Données auditées - Normes françaises 20181 S1 2019 S2 2019 2019 Chiffre d'affaires 10 804 4 010 5 447 9 458 Modèles sur mesure 6 999 2 644 2 942 5 585 Modèles catalogue 2 938 1 236 2 407 3 643 Licences 868 131 99 230 EBITDA2 1 435 -362 898 536 Marge d'EBITDA (en %) 13,3% n.a. 16,5% 5,7% Résultat d'exploitation 602 -900 325 -575 Résultat financier -169 -106 -138 -244 Résultat exceptionnel 139 -63 -91 -154 Résultat net 572 -1 045 9 -1 036

1 L'exercice 2018 inclut le chiffre d'affaire annuel de la société Axenis (0,7 M€) qui a été fusionné rétroactivement dans genOway au 1er janvier (donnée pro forma).

2 Résultat d'exploitation hors dotation aux amortissements et hors pertes & et gains de change sur dettes & créances commerciales

Christian Grenier, Président - Directeur général de genOway, déclare :

« Les comptes de l'exercice 2019 témoignent de l'évolution stratégique de genOway vers les modèles catalogue en immuno-oncologie, qui s'est traduite par une réallocation massive de nos ressources sur le développement de notre nouvelle offre et le financement, sur nos fonds propres, des premiers modèles validés désormais commercialisés.

Les résultats du 2nd semestre, avec une croissance de +43% de notre activité catalogue sur la période et une marge d'EBITDA de 16,5%, ont commencé à illustrer le caractère vertueux de cette stratégie. Les perspectives de croissance, notamment à travers l'accord de distribution de ces modèles en Asie via le partenariat avec la société Cyagen, nous rendent confiant dans la poursuite de cette dynamique, en dépit d'un environnement de marché aujourd'hui particulièrement perturbé par la pandémie de

Covid-19.

À plus long terme, nous confirmons pleinement notre ambition 2024, qui vise à porter le chiffre d'affaires de genOway à 30 M€ et la marge d'EBITDA à 25% à cet horizon. »

Croissance de +24% des Modèles catalogue en 2019

À l'issue de l'exercice 2019, genOway a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,5 M€ au titre de l'exercice 2019, en retrait de -12% par rapport à 2018.

Porté par l'accélération des ventes des premiers modèles catalogue disponibles en immuno-oncologie, le 2nd semestre a toutefois enregistré une activité dynamique, en hausse séquentielle de +36% par rapport au 1er semestre 2019. Sous l'effet d'une réallocation massive des ressources pour le développement de cette nouvelle offre, les ventes de modèles catalogue ont ainsi délivré une croissance annuelle de +24% (+43% sur le seul 2nd semestre).

Marge d'EBITDA de 16,5% au 2nd semestre 2019

Cette évolution est encore plus marquée au niveau de l'EBITDA, qui tire parti au 2nd semestre de l'accélération de la croissance des modèles catalogue, dont le modèle économique est structurellement plus rentable.

En perte au 1er semestre, l'EBITDA s'élève ainsi à 0,9 M€ au 2nd semestre 2019, en progression de +18% par rapport au 2nd semestre 2018. La marge d'EBITDA du 2nd semestre s'établit à 16,5%, contre 13,8% au 2nd semestre 2018. Sur l'ensemble de l'exercice elle ressort à 5,7%.

Le résultat d'exploitation est positif au 2nd semestre, à 0,3 M€, contre une perte de -0,9 M€ au 1er semestre. Il convient de souligner la saisonnalité habituelle des résultats de genOway, liée à une activité traditionnellement plus soutenue sur la 2nde moitié des exercices.

Après prise en compte du résultat financier (-0,2 M€), principalement constitué des intérêts d'emprunt liés à l'achat des nouveaux locaux et de la dépréciation des titres genOway auto détenus, et du résultat exceptionnel (-0,2 M€), le résultat net s'établit à -1,0 M€ en 2019, mais néanmoins à l'équilibre au 2nd semestre.

Renforcement de la structure financière post clôture de l'exercice 2019

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres de genOway s'établissaient à 6,8 M€.

L'endettement financier brut s'élevait à 6,0 M€ à fin 2019, en augmentation du fait des deux emprunts d'un montant total de 2 M€ sur 5 ans contractés au cours de l'exercice pour assurer les besoins en financement liés à la poursuite du développement de la nouvelle gamme de modèles catalogue en immuno-oncologie. Parallèlement, genOway a procédé à des remboursements de dettes financières à hauteur de 0,7 M€ l'an dernier.

La trésorerie disponible était de 1,1 M€ à fin 2019 (0,5 M€ au 30 juin), en repli du fait des dépenses engagées pour le développement de modèles catalogue.

Postérieurement à la clôture de l'exercice, genOway a annoncé fin janvier 2020, une levée de fonds de 6,2 M€, dont 1,7 M€ par augmentation de capital et 4,5 M€ par avances et financements bancaires, pour accompagner sa nouvelle stratégie et poursuivre le développement des modèles catalogues (lire le communiqué de presse du 28 janvier 2020).

Le tableau ci-dessous présente la situation financière aux 31 décembre 2018 et 2019, ainsi que la situation pro forma au 31 décembre 2019 en intégrant cette levée de fonds.

En K€ - Données auditées – Normes françaises 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019 pro forma Capitaux propres 7 890 6 842 8 542 Dettes financières 4 667 6 015 10 515 Trésorerie disponible 3 050 1 086 7 286 Endettement financier net 1 617 4 929 3 229 Gearing (en % des capitaux propres) 20% 72% 38%

Perspectives

Au cours des dernières années, genOway a décidé de se spécialiser dans les modèles de recherche destinés au domaine de l'immuno-oncologie (stimulation du système immunitaire pour lutter contre le développement de cellules cancéreuses).

Tout en poursuivant son activité historique de vente de modèles de recherche sur mesure, genOway est désormais en mesure d'accéder à un marché 20 fois supérieur à travers ses modèles de recherche sur catalogue. L'objectif de genOway est de mettre à disposition, d'ici à fin 2021, un catalogue complet d'une trentaine de modèles de recherche en immuno-oncologie, dont le premier tiers a d'ores et déjà été développé sur les fonds propres de la société et mis en commercialisation.

D'ici à fin 2021, la société adressera ainsi un marché mondial des études précliniques de plus de 2 Mds$, contre seulement une centaine de millions de dollars jusqu'alors.

Forte de cette stratégie, la société anticipe une forte accélération de la croissance de ses ventes au cours des cinq prochaines années, avec une progression annuelle moyenne visée entre 25% et 35% sur la période 2020-2024 conduisant à un triplement du chiffre d'affaires à 30 M€ à cet horizon, et portant la marge d'EBITDA à plus de 25%.

L'exercice 2020 devraient s'inscrire dans la dynamique de croissance du 2nd semestre, avec notamment la mise en œuvre de l'accord de distribution avec Cyagen en Asie, le développement des ventes de modèles catalogue en Europe et Etats-Unis, et les premiers revenus issus de l'exploitation commerciale de la licence exclusive CRISPR-Cas9 sur les modèles rongeurs.

À ce jour, les conséquences estimées de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires sur l'activité de genOway demeurent limitées. La forte implication et le professionnalisme de l'ensemble des collaborateurs de la société ainsi que le haut niveau de sécurité sanitaire de ses nouveaux locaux, permettent de maintenir la production à un niveau légèrement dégradé tout en respectant strictement les consignes de sécurité. Toutefois, notamment au regard des mesures de confinement qui freinent l'activité de ses clients, certains projets sont susceptibles d'être décalés dans le temps.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, le 16 juillet 2020, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

genOway (Euronext Growth® Paris - ISIN : FR0004053510 - ALGEN) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.

Contact investisseurs

genOway

Benjamin Bruneau

finances@genoway.com Communication financière

Actus finance & communication

Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél : 01 53 67 36 92 - momnes@actus.fr Relations presse

Actus finance & communication

Serena Boni - Presse

Tél : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Des éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait des facteurs de risque liés à la société. www.genoway.com.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mm+blpxsYW6UmZ9sZ5eWaWFqm5pql2DJmGacxZNpZMuaamlox2eSnJTIZm9jm2xs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62676-genoway_cp_ra-2019_26032020_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews