Genoway : genOway investit dans un nouveau laboratoire pour produire ses modèles immunodéficients BRGSF-HIS de nouvelle génération

Un investissement de 2 M€ pour décupler la capacité de production

Objectif : un chiffre d'affaires supérieur à 10 M€ par an visé dès 2024 grâce à cette nouvelle plateforme

Lyon (France) - le 30 juin 2020 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, est heureux d'annoncer le lancement de la construction d'un nouveau laboratoire, basé à Lyon, dédié à la production de sa nouvelle génération de modèles de recherche génétiquement modifiés, BRGSF-HIS.

Depuis plus de 10 ans, genOway produit des modèles de rongeurs génétiquement modifiés pour les recherches et études précliniques des principaux laboratoires mondiaux en matière d'immuno-oncologie. Ces modèles contribuent à une meilleure compréhension de l'immunologie humaine et des mécanismes pathologiques associés au développement des maladies.

Ainsi, les modèles standards actuels sont des modèles murins immunodéficients (dont les mécanismes de défense immunitaire ont été annihilés) sur lesquels sont greffés des cellules tumorales humaines. Ces animaux sont utilisés pour tester l'efficacité des traitements. Cependant, ces modèles ne possèdent pas de système immunitaire sur lequel se concentre aujourd'hui l'essentiel des enjeux thérapeutiques.

Les souris HIS (Humanized for the Immune System - Système Immunitaire Humain) de nouvelle génération intègrent quant à elles un système immunitaire humain. Ce modèle HIS permet de reconstruire dans un modèle murin immunodéficient, un système immunitaire humain tout en y greffant des tumeurs humaines. Ces modèles deviennent progressivement le nouveau standard pour tester l'impact d'une immunothérapie en oncologie.

À partir des recherches de l'institut Pasteur, la société a lancé sur le marché en 2019 une première génération de modèles immunodéficients BRGSF-HIS. Les modèles de nouvelle génération BRGSF-HIS qui seront produits par genOway à partir de fin 2020 grâce à ce nouveau laboratoire, constitueront les modèles les plus performants du marché (immuno suppression accrue, résistance aux irradiations, etc.). Ces technologies constituent le cœur de l'expérience et du savoir-faire de genOway.

Accélérer le développement de notre offre de modèles humanisés prêts à l'emploi en immuno-oncologie pour cibler un marché en forte croissance

Le marché mondial des modèles immunodéficients, qui dépasse aujourd'hui les 100 M$ par an, est en forte évolution, avec une croissance rapide des segments les plus innovants ciblés par les modèles BRGSF-HIS conçus par genOway.

Afin de satisfaire la demande actuelle de ses clients qui est aujourd'hui supérieure à sa capacité de production mais également dans le but de capter la croissance future de ce marché, genOway doit être en mesure d'accroître significativement son offre.

La société va ainsi se doter d'un nouvel outil de production de modèles précliniques, basé à Lyon. L'investissement dans cette nouvelle plateforme, d'un montant total de 2 M€, sera financé sur les fonds propres de la société, grâce notamment à la levée de fonds de 6,2 M€ réalisée en début d'année.

Avec cet investissement, genOway sera en mesure de passer d'une production actuelle d'environ 100 modèles BRGSF-HIS par mois à 500 modèles BRGSF-HIS par mois dès fin 2021. Cette capacité pourrait être portée à 2 000 souris par mois, sans investissement majeur, afin de répondre à la demande croissante. Cette plateforme sera finalisée d'ici la fin de l'année 2020, pour une qualification attendue début 2021 et des premières ventes de modèles issus de ce nouvel outil attendues mi-2021.

genOway vise sur cette gamme BRGSF-HIS un chiffre d'affaires supérieur à 10 M€ par an dès 2024.

La stratégie de la société reste de concentrer toutes ses ressources sur les étapes scientifiques et technologiques de la production des modèles. Ainsi l'élevage, la production des animaux et les services connexes resteront intégralement sous-traités à des partenaires animaliers.

Alexandre Fraichard, Directeur général délégué de genOway, déclare :

« Cette future plateforme constituera l'un des leviers de croissance de genOway dans le cadre du plan stratégique qui vise à porter le chiffre d'affaires à plus de 30 M€ à horizon 2024, soit une croissance annuelle moyenne supérieure à 25% sur la période 2020-2024, et un doublement de la marge d'EBITDA à 25% à cet horizon.

En nous dotant de cet outil, à la fois plateforme scientifique et industrielle, nous allons être en mesure d'accompagner la forte demande des nouveaux modèles immunodéficients et ainsi conforter notre position parmi les premiers acteurs mondiaux pour ces modèles de recherche innovants. »

À propos de genOway

genOway (Euronext Growth® Paris - ISIN : FR0004053510 - ALGEN) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.

