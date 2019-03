genOway : Résultats annuels 2018

Perspectives 2019

Saisonnalité accrue sur le métier historique

La décroissance de l'activité de création de modèle à façon dans le secteur académique se poursuit, avec un point bas probable en 2020. En trois ans, cette activité sera passée de 40% à moins de 10% du chiffre d'affaires de genOway. Cette évolution est renforcée par un attentisme marqué au Royaume- Uni en lien avec les incertitudes sur le Brexit. Historiquement, le marché britannique représentait en moyenne 20% des ventes de genOway.

En 2019, l'effet conjugué (i) d'un secteur académique toujours difficile sur la partie création de modèle

à façon, et (ii) des incertitudes liées au Brexit, sera contrebalancé par les efforts déployés en prospection pour saisir les nombreuses opportunités commerciales qu'offre le repositionnement stratégique de la société . Cette situation devrait générer une forte saisonnalité sur les ventes annuelles avec un 1er semestre en retrait et un 2nd semestre en forte croissance.

Développement des nouveaux métiers d'avenir

La société poursuit activement son repositionnement stratégique :

•en ciblant le marché des sociétés pharmaceutiques de moyennes et grandes tailles (par opposition aux laboratoires académiques et aux jeunes sociétés de biotechnologies) ;

•en créant, validant et commercialisant des modèles de recherche propriétaires, uniques par leur innovation, permettant aux clients d'accélérer leur recherche et d'améliorer leur taux de succès.

Ces modèles propriétaires sont combinés aux services à haute valeur ajoutée pour adapter parfaitement l'offre de genOway aux programmes de recherche de chaque société.

Conclusion

2019 constituera une année de transformation pour genOway, avec des ventes catalogues en progression structurelle de plus de 25% et une poursuite de la décroissance des ventes académiques.

Cette transformation permettra à la société d'afficher des croissances supérieures à 20% à partir de 2020.

Rapport financier

Conformément à la Directive Transparence, le rapport d'activité annuel sera mis en ligne sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et pourra être consulté sur le site de genOway (www.genoway.com) dans la rubrique « Relations investisseurs ».

A propos de genOway

genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris ; ISIN : FR0004053510) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique.

Des éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes.