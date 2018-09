genOway : acquisition de la société Axenis

05/09/2018 | 07:25

genOway annonce l'acquisition du capital d'Axenis, société issue de l'Institut Pasteur et fondée en 2010, qui conçoit et commercialise des modèles murins pour les études précliniques, en particulier en immuno-oncologie, immuno-inflammation et infectiologie.



Le paiement du prix initial serait réalisé par la remise d'actions genOway et les éventuels compléments seraient payés sur une période courant jusqu'au premier semestre 2023. Le nombre d'actions correspondant au paiement du prix de cession est de 108.566 actions.



'En sus des fortes synergies commerciales attendues, cette acquisition renforce notre excellence technologique. Cela devrait déboucher sur le lancement de nouveaux produits très innovants dès la mi-2019', explique le directeur général Alexandre Fraichard.



