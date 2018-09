genOway annonce l'acquisition de la société Axenis, 1ère étape de son nouveau plan stratégique 2018-2022

Lyon - France, le 4 septembre 2018 - genOway (Euronext GrowthTM : ALGEN; ISIN: FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés, annonce l'acquisition de 100% du capital de la société AXENIS.

La société Axenis, issue de l'Institut Pasteur et fondée en 2010, conçoit et commercialise des modèles murins pour les études précliniques, en particulier en immuno-oncologie, immuno-inflammation et infectiologie. Ces modèles sont un outil de premier choix pour l'étude des réactions du système immunitaire humain à des nouveaux traitements : ils ont démontré leur intérêt dans des protocoles de tests de molécules à visée thérapeutique et en toxicologie. Ils s'adressent à un large spectre de domaines thérapeutiques et d'applications comme l'évaluation d'anticorps thérapeutiques, de cellules CAR-T, de vaccins et d'antibiotiques, …

Axenis a su développer, en partenariat avec le laboratoire du Pr. James Di Santo de l'Institut Pasteur, au cours de ces cinq dernières années, une gamme unique de modèles murins et de solutions propriétaires dont les performances scientifiques sont reconnues au niveau mondial. À terme, ces modèles pourront également servir dans le domaine de la médecine personnalisée, en testant de façon spécifique, la réponse individuelle à différentes thérapies.

Il a été convenu entre les associés d'Axenis et genOway que le paiement du prix initial de cette acquisition serait réalisé par la remise d'actions genOway. Les éventuels compléments de prix seraient payés sur une période courant jusqu'au premier semestre 2023.

Le nombre d'actions genOway correspondant au paiement du prix de cession est de 108.566 actions. Les modalités juridiques de l'acquisition seront communiquées dans une note d'information séparées.

Alexandre Fraichard, Directeur Général de genOway déclare : « C'est une formidable opportunité pour genOway de pouvoir intégrer les modèles d'Axenis à son portefeuille. Par cette acquisition ciblée, genOway renforce sa position de leader dans le domaine de l'immuno-oncologie, en cohérence avec les objectifs de son nouveau plan stratégique 2018-2022. En sus des fortes synergies commerciales attendues, cette acquisition renforce notre excellence technologique, grâce aux solutions exclusives d'Axenis et à un partenariat fort avec l'Institut Pasteur. Cela devrait déboucher sur le lancement de nouveaux produits très innovants dès la mi-2019. »

Erwan Corcuff, Directeur Général d'Axenis ajoute : « La proposition d'acquisition de genOway est arrivée à point nommé pour Axenis. Nos produits et notre technologie exclusive développés ces dernières années sont maintenant validés par de nombreux laboratoires pharmaceutiques. Nous allons pouvoir bénéficier pleinement de la couverture commerciale mondiale de genOway et de son prestigieux portefeuille clients. C'est une nouvelle aventure qui commence pour les collaborateurs des deux sociétés afin de construire, ensemble, le leader mondial de modèles en immuno-oncologie, doté d'une gamme complète de produits à haute valeur ajoutée et de solutions innovantes permettant d'accélérer les programmes de recherche de nos clients. »

« À fin 2017, la société Axenis a généré un revenu total de 0,6 million d'euros pour un résultat opérationnel proche de l'équilibre. Les ventes d'Axenis bénéficieront de synergies commerciales

importantes avec le portefeuille clients de genOway et nous anticipons une forte croissance de cette activité dès 2019 et sur les prochaines années, pour atteindre rapidement notre premier objectif de 10 millions d'euros de ventes de modèles catalogues. Cela permettra de placer le nouvel ensemble

genOway-Axenis comme un acteur incontournable du service préclinique en immuno-oncologie, pour servir un marché estimé à plusieurs centaines de millions de dollars, » a conclu Benjamin Bruneau, CFO de genOway.

À propos de genOway

genOway (Euronext GrowthTM : ALGEN ; ISIN : FR0004053510) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique. Avec un personnel scientifique hautement qualifié, genOway opère dans 28 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et pour plus de 260 instituts de recherche et 80 sociétés biopharmaceutiques. genOway est une société leader sur son marché en termes de taille et de portefeuille clients. Elle appuie son développement sur la combinaison d'une large et exclusive plateforme technologique et d'une propriété intellectuelle forte combinant brevets et licences d'exploitation. Tirant profit de la tendance à l'externalisation de la production de modèles de recherche

génétiquement modifiés dans le monde, genOway a conclu de nombreux contrats commerciaux avec les leaders de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc…) et avec les centres de recherche académique les plus prestigieux (King's College et Université de Manchester en Angleterre, Harvard, Caltech et le National Institute of Health aux Etats-Unis, l'Institut Pasteur en France, le NGFN et l'Institut Max Planck en Allemagne, etc…).

Contact pour les investisseurs : Benjamin Bruneau - genOway - finances@genoway.com

Agence de communication financière : Amalia Naveira - Actus - Tél : 04 72 18 04 97 - anaveira@actus.fr

Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Prospectus de la Société.www.genoway.com.