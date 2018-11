genOway bien positionné pour bénéficier pleinement du boom du marché de l'immuno-oncologie

Lyon - France, le 5 novembre 2018 - genOway (Euronext GrowthTM : ALGEN ; ISIN: FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés, dévoile son plan stratégique pour adresser le marché en pleine croissance et à fort potentiel de l'immuno-oncologie.

Pourquoi l'immuno-oncologie ?

Les cellules cancéreuses se développent, trompent notre système immunitaire et bloquent l'action des lymphocytes T chargés de les éliminer. Le prix Nobel de Médecine a été décerné cette année à J. Allison et T. Honjo pour leurs travaux dans ce domaine :

• James Allison a montré en 2004 qu'un anticorps monoclonal spécifiquement dirigé contre la protéine CTLA-4 était efficace pour soigner certains patients atteints d'un mélanome, en réactivant les attaques des lymphocytes T.

• Takusu Honjo a montré que des anticorps bloquant l'interaction entre la protéine PD-L1 des cellules tumorales et le récepteur PD-1 des lymphocytes T permettaient de réactiver le système de défense et in fine de détruire les cellules cancéreuses.

Au début des années 2010, l'arrivée de deux nouveaux traitements d'immuno-oncologie contre le cancer de la prostate et le mélanome avancé, a marqué les esprits. Comme cette approche n'est pas spécifique à un type de cancer, elle permet d'ouvrir la voie à de nombreuses innovations thérapeutiques.

Les sociétés pharmaceutiques comme Roche, Merck, BMS ou Novartis ayant investi fortement en immuno-oncologie sont maintenant bien positionnées pour profiter pleinement d'une croissance de plus de 60% des ventes sur ce segment sur la période 2015 - 2020 selon IMS Health.

Les investissements R&D en immuno-oncologie se poursuivent : 40% des essais cliniques sont en oncologie et les dépenses de R&D atteindraient 50 Md USD selon McKinsey.

Cet axe thérapeutique est le marché prioritaire de genOway :

• Pour son activité de service : genOway a développé dès 2008, les premiers modèles humanisés pour PD-1 qui ont servis à mettre au point les premiers anticorps thérapeutiques anti PD-1.

• Pour son catalogue de modèles humanisés propriétaires : o genOway a le premier catalogue de modèles humanisés pour les « immune checkpoints » avec 12 modèles disponibles et plus de 15 en développement, couvrant à la fois les cibles historiques (PD-1, CTLA4, …), mais également des cibles plus récentes (PD-L1, TIM-3, LAG-3, OX40, GITR, CD137) ainsi que des combo-thérapies combinant ces cibles pour une action plus efficace. o Avec le rachat de la société Axenis en septembre dernier, la société a complété ce catalogue avec les meilleurs modèles pour le test in vivo de tumeurs humaines (LCH comme PDX).

• Pour sa R&D, aujourd'hui l'immuno-oncologie est le premier bénéficiaire des investissements consentis avec plus de 25 personnes directement impliquées dans la création de ces modèles propriétaires innovants.

La société anticipe une forte hausse de son activité sur cet axe thérapeutique car tous les groupes pharmaceutiques investissant en immuno-oncologie peuvent bénéficier des modèles de genOway.

L'objectif étant de réaliser un chiffre d'affaires additionnel d'au moins 8 M€ à horizon de 3 ans.

Alexandre Fraichard, Directeur Général de genOway déclare : « La valeur de notre technologie est particulièrement importante dans les domaines thérapeutiques où des innovations de rupture sont en cours. La pertinence de nos modèles et nos investissements commerciaux devrait se traduire par une forte croissance de nos revenus dans ce marché. genOway construit sa position de leader dans le domaine de l'immuno-oncologie, en cohérence avec les objectifs de son nouveau plan stratégique 2018-2022. »

À propos de genOway

genOway (Euronext GrowthTM : ALGEN ; ISIN : FR0004053510) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique. Avec un personnel scientifique hautement qualifié, genOway opère dans 28 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et pour plus de 260 instituts de recherche et 80 sociétés biopharmaceutiques. genOway est une société leader sur son marché en termes de taille et de portefeuille clients. Elle appuie son développement sur la combinaison d'une large et exclusive plateforme technologique et d'une propriété intellectuelle forte, combinant brevets et licences d'exploitation. Tirant profit de la tendance à l'externalisation de la production de modèles de recherche

génétiquement modifiés dans le monde, genOway a conclu de nombreux contrats commerciaux avec les leaders de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc…) et avec les centres de recherche académique les plus prestigieux (King's College et Université de Manchester en Angleterre, Harvard, Caltech et le National

Institute of Health aux Etats-Unis, l'Institut Pasteur en France, le NGFN et l'Institut Max Planck en Allemagne, etc…).

