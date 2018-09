genOway : bondit après ses résultats semestriels

11/09/2018 | 09:57

genOway bondit de 10% après la publication d'un résultat net de 321.000 euros au titre des six premiers mois de 2018, contre 1,6 million un an auparavant, mais d'un EBITDA en hausse de 52% à 0,8 million, en ligne avec ses objectifs de profitabilité.



Le chiffre d'affaires total de la société de biotechnologie ressort presque stable (-1%) et conforme aux anticipations, à 4,9 millions d'euros. Il est tiré essentiellement par la croissance des ventes de licences et de produits catalogue.



Tout en maintenant un niveau de profitabilité élevé, genOway estime qu'il devrait reprendre un rythme de croissance supérieur à 10%, rythme qui devrait s'accélérer dès 2019 avec le développement attendu sur les produits d'Axenis.



