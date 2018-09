genOway: résultats 1er semestre 2018

genOway : Résultats du 1er semestre 2018

Ebitda en hausse de plus de 50%, en ligne avec ses objectifs de profitabilité, genOway met le cap sur la croissance avec l'acquisition d'Axenis

Lyon - France, le 10 septembre 2018 - genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris : ALGEN - ISIN : FR0004053510) est une société de biotechnologie spécialisée dans la modélisation et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés, pour l'industrie et les laboratoires de recherche académique.

Le Conseil d'Administration de genOway, qui s'est réuni le 6 septembre 2018, a arrêté les comptes du 1er semestre 2018.

Principaux éléments financiers du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) - non audités :

En milliers d'euros 30-juin-18 30-juin-17 Variation % Modèles création (souris, rats, cellules) 4 303 4 673 (8)% Licences concédées 602 293 105% Chiffre d'affaires total 4 905 4 966 (1)% Autres revenus 1 669 2 105 Total des revenus 6 574 7 071 Résultat d'exploitation 448 316 42% Dotations aux amortissements (346) (186) Résultat d'exploitation 448 316 42% Résultat financier (33) (137) Résultat exceptionnel (117) 1 423 Impôts 22 0 Résultat net 321 1 602

En milliers d'euros 30-juin-18 30-juin-17 Variation % EBITDA (1) 763 502 52% % Marge d'EBITDA 16% 10% (1)

Résultat d'exploitation incluant participation et intéressement et hors dotation aux amortissements et hors pertes & et gains de change sur dettes & créances commerciales

En milliers d'euros 30-juin-18 30-juin-17 Trésorerie 1 494 2 352 Trésorerie nette d'endettement (3 269) (1 238) Capitaux propres 7 515 6 862

Alexandre Fraichard, Directeur Général de genOway, déclare : « Depuis l'initiation de son premier plan stratégique en 2015, la société a pratiquement doublé sa marge d'EBITDA, tout en générant une croissance de 10% par an. Le nouveau plan stratégique 2018-2022 devrait permettre d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires, tout en maintenant nos objectifs de profitabilité avec une marge d'EBITDA > à 15%. La récente acquisition d'Axenis rentre parfaitement dans cette perspective, avec des premiers effets sur la croissance, attendus dès 2019. »

« Le deuxième semestre devrait afficher également un bon niveau de rentabilité mais avec en supplément, un redémarrage de la croissance, tiré par le développement des ventes de notre catalogue de modèles de souris humanisées en immuno-oncologie. La stratégie de développer une offre catalogue s'avère donc d'ores et déjà payante et de bon augure pour les exercices à venir » a ajouté Benjamin Bruneau, CFO de genOway.

Principaux faits marquants :

 La mise sur le marché des premiers modèles catalogue en immuno-oncologie avec un impact d'environ 400 K€ sur le chiffre d'affaires du 1er semestre. Une accélération de ces ventes est à prévoir sur le prochain semestre et au-delà.

 Au mois de mars 2018, la société genOway a déménagé dans ses nouveaux laboratoires localisés dans le parc Biopôle-Techsud à Lyon. Cette opération aura été financée par un prêt de 5,0 M€ pour un coût total d'environ 5,2 M€.

 En événement post-clôture, genOway a déclaré, le 4 septembre 2018, l'acquisition de la société Axenis. Il a été convenu entre les associés d'Axenis et genOway que le paiement du prix initial de cette acquisition serait réalisé par la remise d'actions genOway. Les éventuels compléments de prix seraient payés sur une période courant jusqu'au premier semestre 2023. Le nombre d'actions genOway correspondant au paiement du prix de cession est de 108.566 actions.

Principaux éléments d'analyse des résultats financiers du semestre :

 Le chiffre d'affaires total de genOway ressort conforme aux anticipations, à 4,9 M€. Il est tiré essentiellement par la croissance des ventes de licences et de produits catalogue. L'activité de vente de modèles de recherche à façon est quant à elle en retrait suite à une compétition accrue sur le marché académique et le développement de la technologie CRISPR-Cas9 (voir communiqué de presse de septembre 2017).

 La diminution de 0,4 M€ de la ligne « Autres revenus » résulte essentiellement d'une variation de 0,5 M€ des encours de production.

 L'EBITDA s'inscrit en hausse de 52% à 0,8 M€, grâce à l'amélioration des marges, liée à une activité plus forte sur le segment des licences et des produits catalogue, ainsi qu'une amélioration structurelle de la base de coûts.

 Le résultat financier est légèrement négatif à (33) K€, essentiellement composé des intérêts d'emprunt liés à l'achat des nouveaux locaux.

 Le résultat exceptionnel ressort en forte baisse suite à la comptabilisation au S1 2017 du CIR rectificatif des exercices 2012 à 2015 pour 1,4 M€.

 La structure financière de la société est saine avec des capitaux propres qui s'élèvent à 7,5 M€ et une trésorerie disponible de 1,5 M€ en baisse de (0,8) M€ par rapport à fin S1 2017. Cette baisse s'explique principalement par les investissements engagés ces 12 derniers mois pour la création des modèles catalogue en immuno-oncologie pour 0,6 M€, l'emménagement dans les nouveaux locaux pour 0,2 M€ ainsi que divers investissements en outils d'analyse et automates de production pour 0,4 M€.

Perspectives pour 2018

Le deuxième semestre sera essentiellement consacré au développement des ventes de nos modèles catalogue ainsi qu'à l'intégration d'Axenis. Tout en maintenant un niveau de profitabilité élevé, genOway devrait reprendre un rythme de croissance supérieur à 10%. Ce dernier devrait s'accélérer dès 2019 avec le fort développement attendu sur les produits d'Axenis qui bénéficieront à 100% des synergies

commerciales.

Rapport financier

Conformément à la Directive Transparence, le rapport d'activité annuel a été mis en ligne sur le site d'Alternext-Euronext(https://euronext.com)et peut être consulté sur le site genOway(www.genoway.com ) dans la rubrique « Relations investisseurs. »

A propos de genOway

genOway (EURONEXT GROWTHTMParis : ALGEN ; ISIN : FR0004053510) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique.

Avec un personnel scientifique hautement qualifié, genOway opère dans 28 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et pour plus de 260 instituts de recherche et 80 sociétés biopharmaceutiques. genOway est une société leader sur son marché en termes de taille et de portefeuille clients. Elle appuie son développement sur la combinaison d'une large et exclusive plateforme technologique et d'une propriété intellectuelle forte combinant brevets et licences d'exploitation. Tirant profit de la tendance à l'externalisation de la production de modèles de

recherche génétiquement modifiés dans le monde, genOway a conclu de nombreux contrats commerciaux avec les leaders de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc…), et avec les centres de recherche académiques les plus prestigieux (King's College et Université de Manchester en Angleterre, Harvard, Caltech et

le National Institute of Health aux Etats-Unis, l'Institut Pasteur en France, le NGFN et l'Institut Max Planck en

Allemagne, etc…).

Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Prospectus de la Société.