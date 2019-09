genOway: résultats 1er semestre 2019

Rapport semestriel

Le rapport d'activité semestriel a été mis en ligne sur le site d'Euronext (https://live.euronext.com/fr) et peut être consulté sur le site genOway (www.genoway.com) dans la rubrique « Relations investisseurs. »

A propos de genOway

genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris ; ISIN : FR0004053510) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique. Avec un personnel scientifique hautement qualifié, genOway opère dans 28 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et pour plus de 260 instituts de recherche et 80 sociétés biopharmaceutiques. genOway est une société leader sur son marché en termes de taille et de portefeuille clients. Elle appuie son développement sur la combinaison d'une large et exclusive plateforme technologique et d'une propriété intellectuelle forte combinant brevets et licences d'exploitation. Tirant profit de la tendance à l'externalisation de la production de modèles de recherche génétiquement modifiés dans le monde, genOway a conclu de nombreux contrats commerciaux avec les leaders de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), et avec les centres de recherche académiques les plus prestigieux (King's College et Université de Manchester en Angleterre, Harvard, Caltech et le National Institute of Health aux États-Unis, l'Institut Pasteur en France, le NGFN et l'Institut Max Planck en Allemagne, etc.).

