genOway : S1 18 : tous les voyants sont au vert

Gen1Oway a publié ses résultats semestriels, indiquant un CA de €4.9m (-1%, déjà communiqué le 16 juillet), un EBITDA de €763K (+52%), un résultat d’exploitation de €448K (+42%) et un RN de €321K (vs 1,602K après la comptabilisation de rectifications du CIR au titre d’exercices antérieures). La dette nette à fin juin s’élevait à €3.3m vs €1.2m un an plus tôt.

Indéniablement, les résultats du S1 sont bons : malgré le tassement de la croissance (comme évoqué au S217 en raison de la compétition plus vive qu’escomptée sur le marché académique et à l’émergence de la technologie CRISPR-Cas9) aussi dû à une base de comparaison élevée (+15% au S117), les résultats progressent significativement. La mise sur le marché des premiers modèles catalogue en immuno-oncologie a eu un impact d’environ €400K sur le CA au premier semestre avec la croissance des ventes de licences qui ont plus que doublé à €602k vs €293k. De fait, la société a plus que compensé la baisse des ventes de modèles de recherche à façon (-8% à €4.3m). La baisse des charges d’exploitation, conjuguée à un mix plus favorable (marges plus élevées sur les licences et produits catalogues, moindre importante dans le mix du CA « académique » moins margé) a conduit à une forte progression des marges (EBITDA 16% vs 10%, EBIT 9.1% vs 6.4%). Le résultat exceptionnel en 2017 (régularisation du crédit impôt recherche 2012-15) explique la baisse apparente du RN en S118 qui ne revêt de fait qu’un caractère exceptionnel. Notons que la progression de la dette nette est liée à l’acquisition de ses nouveaux locaux par la société (€1.7m de frais d’aménagement en S217-S118). Par ailleurs, l’acquisition d’Axenis, annoncée la semaine dernière (voir nos commentaires du 6 septembre dernier), marque selon nous le début de l’exécution du plan 2018-22 et constitue de fait une excellente nouvelle (voir les détails du plan dans nos commentaires du 18 juillet). A plus court terme, le groupe s’attend à une reprise de la croissance au S2, avec en point de mire aussi les premiers effets commerciaux de l’acquisition d’Axenis dès 2019. En résumé, tous les voyants nous semblent au vert, justifiant notre opinion très positive sur le titre.