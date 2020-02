speed10 - Haussier Cours d'entrée : 2.86 Genoway (ALGEN), spécialisée dans la production de modèles de rongeurs génétiquement modifiés pour l'étude des pathologies et la recherche pharmaceutique,acquiert une nouvelle technologie basée sur un type de cellules souches. Alexandre Fraichard, co-fondateur et PDG, explique que cette technologie pourrait apporter des revenus additionnels dès 2011, sans coût initial.



Capital.fr : Genoway vient d'annoncer un accord en vue d'acquérir une licence exclusive sur la technologie des cellules souches olfactives auprès de l'Université Griffith. En quoi estimez-vous que cette technologie est prometteuse ?

Alexandre Fraichard : Nous avons obtenu une option de licence exclusive sur cette technologie à un stade où son développement est entièrement accompli puisque toute la recherche fondamentale a été effectuée. Nous avons reçu de l'Université Griffith les cellules et avons commencé à effectuer les tests qui visent seulement à vérifier qu'elle peut s'appliquer efficacement dans le cadre de nos modèles génétiquement modifiés. Si ceux-ci se révèlent conformes à nos attentes, cette technologie permettra de développer des modèles animaux encore plus prédictifs des pathologies humaines, notamment dans les neurosciences et l'oncologie.



Capital.fr : S'agit-il d'une méthode alternative par rapport à celle que vous utilisez ?

Alexandre Fraichard : Non, c'est quelque chose d'entièrement complémentaire, potentiellement générateur de nouveaux modèles et donc de nouvelles affaires. Aujourd'hui, l'industrie est capable de réaliser des modèles de recherche à partir de deux souches de souris seulement mais il existe encore plus de souches et les modèles les plus performant par rapport à une maladie (en schématisant chaque souche se prête davantage à l'étude d'une pathologie donnée) ne sont pas nécessairement disponibles. L'idée est d'élargir notre catalogue et vendre aux chercheurs davantage de modèle encore plus prédictifs. Présentes dans toutes les espèces animales, les cellules souches olfactives pourraient aussi permettre de développer des modèles de rats, un excellent vecteur pour la recherche thérapeutique car c'est un animal étonnamment proche de l'homme. Mais, il subsiste d'importantes barrières technologiques pour réaliser des modèles de rats génétiquement modifiés et cette nouvelle technologie pourrait justement nous permettre de rebondir sur ce marché, en nous donnant une position de pointe à l'échelon mondial.



Capital.fr : D'autres avantages à attendre ?

Alexandre Fraichard : Le principal bénéfice des cellules souches olfactives est réellement d'apporter une meilleure qualité scientifique au chercheur. En second lieu, cela pourra apporter un certain gain de productivité, notamment sur le rat, mais cela reste accessoire.



Capital.fr : Cette licence va-t-elle coûter cher à l'entreprise dans les comptes de 2009 ?

Alexandre Fraichard : Pratiquement, zéro euro ! Il s'agit d'une option gratuite, et le coût marginal de la réalisation des tests sur nos modèles est négligeable. Une fois validée cette dernière phase nous pourrons lever l'option, sans frais supplémentaires.



Capital.fr : Quel est l'intérêt pour le concessionnaire ?

Alexandre Fraichard : En fait, nous sommes vraiment dans un modèle "business" et pas dans un modèle "biotech". Il n'y a pas de risque à partager, donc pas d'upfront ou de paiement d'étapes. Si ça marche, et nous n'avons aucune raison de penser le contraire, Genoway commercialisera aussitôt de nouveaux modèles sur lesquels l'Université percevra des royalties, dès 2011 selon notre calendrier. Pour eux, Genoway est naturellement apparu comme le meilleur partenaire pour déployer cette technologie étant donné notre expertise et notre portefeuille étoffé de clients.



Capital.fr : Genoway a réalisé une bonne année 2009 avec une croissance notable et réalisé ses bénéfices. Comment se déroule 2010 ?

Alexandre Fraichard : En résumé, l'entreprise reste sur la lancée de l'année 2009 avec une nouvelle progression des facturations et nous sommes positifs sur nos principaux indicateurs économiques. La reprise est notamment assez sensible en Europe et au Japon où les labos n'ont guère d'autre choix que de faire avancer leurs programmes de recherche.



Capital.fr : Allez-vous bénéficier de la chute de l'euro ?

Alexandre Fraichard : Bien sûr, car les Etats-Unis demeurent notre premier marché. Nous ne profiteront pas immédiatement de cette évolution des changes car nous avons toujours adopté une politique de couverture sage, visant à protéger nos comptes des fortes fluctuations mais c'est évidemment une très bonne nouvelle pour nous, dès la seconde partie de l'exercice.



