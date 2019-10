GENSIGHT BIOLOGICS : nomme Magali Taiel au poste de Directeur Médical

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GenSight Biologics a annoncé mardi la nomination du Dr Magali Taiel au poste de Directeur Médical, effective immédiatement. Le Dr Taiel remplace Barrett Katz, qui a démissionné de ses fonctions pour poursuivre de nouvelles opportunités. Elle occupait, depuis septembre 2018, le poste de Vice-Président, Développement Clinique. Le Dr Katz restera consultant pour la société.Le Dr. Taiel, médecin spécialiste en ophtalmologie, supervisera le développement et les opérations cliniques, les affaires médicales et la communication scientifique de GenSight Biologics.Elle sera membre du Comité Exécutif et rapportera directement à Bernard Gilly, Directeur Général.