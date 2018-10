GENSIGHT BIOLOGICS : recrute le premier patient pour une étude de phase I/II

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le premier sujet de l’étude clinique de phase I/II, de GenSight Biologics sur le candidat médicament GS030 a été traité au Royaume-Uni. GS030 combine thérapie génique et optogénétique dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire. Le critère principal d’évaluation sera la sécurité et la tolérance un an après l’injection. GenSight entend terminer le recrutement de l’étude au dernier trimestre 2019.Des observations préliminaires pour la première cohorte pourraient être disponibles au premier semestre 2019, et les résultats de topline pour la totalité des patients sont attendus au dernier trimestre 2020.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.