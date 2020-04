GenSight Biologics : Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2020

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée

GenSight Biologics (Paris:SIGHT) (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 29 avril 2020 à 9h00 au siège social de la société, 74 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris, France (*).

(*) Avertissement :

Dans le contexte du Covid-19 et à la suite du confinement général des personnes en France, les modalités d’organisation de notre Assemblée générale des actionnaires devant se tenir le 29 avril 2020 ont évolué en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

Nous vous informons que l’assemblée générale se tiendra sans la présence physique des actionnaires, et nous vous demandons d’exprimer votre vote par correspondance ou de donner pouvoir au président.

Vous êtes invités à consulter régulièrement le site de la société : www.gensight-biologics.com

Par ailleurs, dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : ir@gensight-biologics.com.

La société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés.

L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 25 mars 2020. L’avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 13 avril 2020.

Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.gensight-biologics.com).

Les documents préparatoires à l’Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables:

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité;

Tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 du Code de commerce sur le site internet de la société (www.gensight-biologics.com).

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Le portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux plates-formes technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à préserver ou restaurer la vision chez les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. Le candidat médicament le plus avancé de GenSight Biologics, LUMEVOQ™ (GS010), est en Phase III pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare qui conduit à une perte irréversible de la vue chez les adolescents et les jeunes adultes. En utilisant son approche de thérapie génique, les candidats médicaments de GenSight Biologics sont destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable après une seule injection intra-vitréenne dans chaque œil.

