GenSight Biologics : Brochure de convocation à l'Assemblée Générale du 11 juin 2019

Les frais généraux ont baissé de 14,2% sur la période, représentant 8,2 millions d'euros et 7,0 millions d'euros en 2017 et 2018, respectivement. Cette baisse est principalement liée aux dépenses de personnel, et plus spécifiquement à la diminution des charges sociales et des dépenses non-cash générées par les paiements en actions attribuées au management et aux salariés en 2016 et 2017.

Les frais de vente et marketing ont augmenté de 60,0% sur la période, représentant 0,8 million d'euros et 1,4 millions d'euros en 2017 et 2018, respectivement.

La perte nette de l'exercice 2017 s'élevait à 24,1 millions d'euros contre une perte de 33,5 millions d'euros au titre de 2018. La perte par action (nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice) s'est élevée respectivement à (1,10) et (1,37) euro par action pour les exercices 2017 et 2018, respectivement.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles en 2017 et 2018 se sont élevés respectivement à (18,8) millions d'euros et (28,4) millions d'euros, sous l'effet principalement d'une augmentation significative des dépenses opérationnelles partiellement compensée par la baisse des charges non-cashrelatives aux paiements en actions sur la période.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement se sont élevés à 20,9 millions d'euros en 2017 et (0,1) million d'euros en 2018, reflétant le produit net de l'augmentation de capital réalisée dans le cadre du placement privé en juin 2017.

Recherche et Développement

Le 10 janvier 2018, Gensight Biologics a annoncé l'autorisation de l'agence réglementaire britannique Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA) de démarrer l'étude clinique de phase I/II PIONEER de GS030 chez des patients atteints de rétinopathie pigmentaire (RP). PIONEER est une première étude chez l'homme, multicentrique, ouverte, de recherche de dose, qui vise à évaluer la sécurité et la tolérance de GS030 chez des patients atteints de rétinopathie pigmentaire. GS030 associe une thérapie génique (GS030-DP) administrée via une unique injection intra-vitréenne, et un dispositif optronique de stimulation visuelle (GS030-MD).

Le 3 avril 2018, GenSight Biologics a annoncé les résultats préliminaires de l'essai clinique de phase III REVERSE évaluant la sécurité et l'efficacité d'une unique injection intravitréenne de GS010 (rAAV2/2- ND4) chez 37 sujets atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) induite par la mutation 11778-ND4, et dont la perte de vision a débuté entre 6 et 12 mois avant le traitement.

Les résultats préliminaires mettent en évidence le profil favorable de sécurité et de tolérabilité de GS010 et démontrent une amélioration cliniquement significative de +11 lettres ETDRS (-0,218 LogMAR) dans les yeux traités des 37 sujets après 48 semaines de suivi. De manière inattendue, les yeux controlatéraux non traités (traités par injection simulée ou sham) montrent une amélioration similaire de +11 lettres ETDRS (-0,211 LogMAR). En raison de cette amélioration des yeux non traités, l'essai n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, défini comme une différence d'amélioration de l'acuité visuelle entre les yeux traités par GS010 et les yeux non traités après 48 semaines de suivi.