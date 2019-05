GenSight Biologics : Candidatures au poste d'administrateur

Simone Seiter, M.D., Ph.D. est administrateur depuis avril 2017. Dr. Seiter a travaillé en tant que vice-président chez IQVIA (anciennement QuintilesIMS) basée à Francfort, en Allemagne, de 2006 à 2019. Avant de rejoindre IQVIA, elle a travaillé durant six ans chez Capgemini en tant que consultante, et a effectué un stage postdoctoral aux National Institutes of Health (États-Unis) pendant deux ans. Auparavant, le Dr Seiter a travaillé comme dermatologue certifiée auprès des universités de Heidelberg et de Homburg, en Allemagne. Dr. Seiter est titulaire d'un doctorat en Médecine (M.D. et Ph.D.) de l'Université de Heidelberg et est titulaire d'un MBA de l'Université des sciences appliquées de Neu-Ulm en Allemagne.

GENSIGHT BIOLOGICS

Société Anonyme au capital de 718 113,53 Euros 74, rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris 751 164 757 R.C.S. Paris

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE MME MCINTYRE

AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L'ASSEMBLEE

GENERALE DU 11 JUIN 2019

NOM ET PRENOM USUEL : Maritza McIntyre, PhD.

DOMICILE : 13512 Oriental Street, Rockville, Maryland 20853 USA

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :14/05/1965 - Detroit, Michigan USA

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES :

Maritza McIntyre, Ph.D. est présidente de Advanced Therapies Partners.

Le Dr McIntyre a 20 ans d'expérience dans le développement, l'évaluation et la réglementation de produits biologiques et de petites molécules au sein de sociétés de biotechnologie, de la Food and Drug Administration (FDA), et en tant que consultant. Le Dr McIntyre a été successivement examinatrice puis directrice de services de la Division des thérapies cellulaires et géniques à la FDA / CBER, où elle a activement participé à l'élaboration de politiques en liaison avec les différents partenaires. Elle a depuis travaillé pour les affaires réglementaires et le développement de produits chez Bavarian Nordic, REGENXBIO, Inc. et NanoCor Therapeutics. Elle a occupé le poste de vice-présidente des affaires réglementaires et du développement de produits chez Bamboo Therapeutics. En tant que membre de l'équipe de direction, elle a participé à la sélection du portefeuille, au développement de produits et aux opérations de financement, qui ont débouché sur une levée de fonds de 50 millions de dollars et sur la cession de l'entreprise au groupe Pfizer.

En tant que Présidente de Advanced Therapies Partners LLC, le Dr McIntyre fournit des conseils stratégiques en matière de réglementation et de développement de produits aux sociétés de biotechnologie, aux universitaires et aux sociétés de capital-risque. Elle a su démontrer avec succès sa capacité à définir les stratégies de développement pour des produits aux contextes réglementaires complexes, notamment des désignations spéciales (orphelin, RMAT, désignation de médicament orphelin pédiatrique), la sélection de paramètres, une approbation accélérée, des lettres de réponse complètes et le règlement de litiges. Elle a également participé à la préparation de certaines des premières soumissions de BLA et d'AMM pour des produits de thérapie génique à la FDA et à l'EMA. Elle possède une expérience multidisciplinaire, incluant la CMC (Chemistry, Manufacturing & Control), le développement préclinique et clinique, dans des domaines et produits variés, notamment de nouveaux produits de thérapie génique et cellulaire, des vaccins, des produits biologiques et de petites molécules à différentes étapes du développement du produit.