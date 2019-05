GenSight Biologics : Rapport de présentation des résolutions – AGM 2019

Conformément à la recommandation du Comité d'audit, le Conseil d'administration propose de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Deloitte & Associés, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2025 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

4. Mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant (cinquième et sixième résolutions)

1. Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (première et deuxième résolutions)

Le Dr McIntyre a 20 ans d'expérience dans le développement, l'évaluation et la réglementation de produits biologiques et de petites molécules au sein de sociétés de biotechnologie, de la Food and Drug Administration (FDA), et en tant que consultant. Le Dr McIntyre a été successivement examinatrice puis directrice de services de la Division des thérapies cellulaires et géniques à la FDA / CBER, où elle a activement participé à l'élaboration de politiques en liaison avec les différents partenaires. Elle a depuis travaillé pour les affaires réglementaires et le développement de produits chez Bavarian Nordic, REGENXBIO, Inc. et NanoCor Therapeutics. Elle a occupé le poste de vice- présidente des affaires réglementaires et du développement de produits chez Bamboo Therapeutics. En tant que membre de l'équipe de direction, elle a participé à la sélection du portefeuille, au développement de produits et aux opérations de financement, qui ont débouché sur une levée de fonds de 50 millions de dollars et sur la cession de l'entreprise au groupe Pfizer.

En tant que Présidente de Advanced Therapies Partners LLC, le Dr McIntyre fournit des conseils stratégiques en matière de réglementation et de développement de produits aux sociétés de biotechnologie, aux universitaires et aux sociétés de capital-risque. Elle a su démontrer avec succès sa capacité à définir les stratégies de développement pour des produits aux contextes réglementaires complexes, notamment des désignations spéciales (orphelin, RMAT, désignation de médicament orphelin pédiatrique), la sélection de paramètres, une approbation accélérée, des lettres de réponse complètes et le règlement de litiges. Elle a également participé à la préparation de certaines des premières soumissions de BLA et d'AMM pour des produits de thérapie génique à la FDA et à l'EMA. Elle possède une expérience multidisciplinaire, incluant la CMC (Chemistry, Manufacturing & Control), le développement préclinique et clinique, dans des domaines et produits variés, notamment de nouveaux produits de thérapie génique et cellulaire, des vaccins, des produits biologiques et de petites molécules à différentes étapes du développement du produit.

Par sa participation à des associations de l'industrie, notamment l'ASGCT et l'organisme de coordination des normes, elle a continué de contribuer au développement de la politique de réglementation en matière de thérapie génique.

Dr. McIntyre a reçu un doctorat en virologie de l'Université de Chicago et a obtenu, avec mention très bien, un B.S. en biologie de la Wayne State University.

Cédric Moreau est Partner chez Sofinnova Partner SAS, et sera leur représentant permanent

Cédric a rejoint Sofinnova Partners en juin 2018 et compte 18 années d'expérience en banque d'investissement dans le domaine des sciences de la vie. Il apporte à l'équipe Sofinnova Crossover son expertise transactionnelle dans l'industrie biopharmaceutique ainsi que son réseau étendu d'experts de banquiers et d'avocats d'affaires.

Cédric était précédemment chez Oddo BHF, où il dirigeait la practice sciences de la vie au sein de la banque d'affaires. En 2017, Oddo BHF figurait au premier rang du classement européen des opérations de marché de capitaux propres dans le secteur de la biotechnologie. Auparavant, il était Directeur chez Bryan Garnier & Co où il a réalisé plusieurs transactions transatlantiques de taille importante. Ainsi, par le biais de diverses opérations (Introduction en bourse, placement privé et augmentation de capital), il a piloté un montant cumulé de transactions de 2 milliards d'euros dans le secteur des sciences de la vie. Avant sa carrière en banques d'affaires, il a travaillé pendant 10 ans en tant qu'analyste financier dans le secteur de la santé et s'est distingué à plusieurs reprises en haut des classements EXTEL (récompensé pour ses performances individuelles et d'équipe) chez Natixis et Fortis. Il assurait le suivi et la couverture de sociétés cotées du secteur de la biotechnologie et de l'industrie pharmaceutique.

Cédric est titulaire d'une maîtrise en économie et d'un diplôme de troisième cycle en finance et fiscalité (Sorbonne) et d'un diplôme de la société française des analystes financiers (SFAF).

6. Censeurs (onzième et douzième résolutions)

Il vous est proposé de renouveler Bpifrance Investissement, en qualité de censeur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 17 VI des statuts.

Par ailleurs, il vous est proposé de nommer Madame Audrey Cacaly en remplacement de Monsieur Laurent Higueret, en qualité de censeur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 17 VI des statuts.