GenSight Biologics : grimpe sur des données d'étude positives

12/12/2018 | 15:43

GenSight Biologics grimpe de 7%, suite à l'annonce par la société biopharmaceutique de données positives pour son étude clinique de Phase III REVERSE avec GS010 dans le traitement de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL).



Le score composite et les sous-scores pertinents de fonction visuelle du National Eye Institute mettent en évidence des améliorations durables à 48 et 72 semaines, les scores observés correspondant à des améliorations cliniquement significatives de l'acuité visuelle.



Les sujets inclus dans l'étude REVERSE seront évalués à nouveau à 96 semaines, et les données seront communiquées au deuxième trimestre 2019. Les premiers résultats à 48 semaines de l'étude RESCUE sont attendus au début du premier trimestre 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.