GenSight Biologics a annoncé que l’efficacité et la sécurité de Lumevoq ont été maintenues chez des patients atteints de Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) 3 ans après une injection unique de cette thérapie génique. Ce résultat a été observé dans l’étude de suivi à long terme CLIN06, proposée aux participants des études pivots de Phase III. Ces nouvelles données viennent renforcer le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché de Lumevoq en Europe, dont le dépôt est prévu en septembre 2020.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.