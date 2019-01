Georg Fischer : Un retournement de tendance à anticiper 16/01/2019 | 09:24 achat En cours

Cours d'entrée : 842.5CHF | Objectif : 1000CHF | Stop : 800CHF | Potentiel : 18.69% La configuration technique du titre Georg Fischer suggère l'amorce d'un retournement de tendance sur le moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1000 CHF. Graphique GEORG FISCHER Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.78 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

