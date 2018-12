Georg Fischer vend deux fonderies allemandes à ses cadres

Zurich (awp) - Georg Fischer recentre sa division GF Casting Solutions sur la production de composants en métaux légers. A cet effet, le groupe industriel schaffhousois a cédé avec effet au 1er décembre ses deux fonderies allemandes de métaux ferreux de Singen et Mettmann à leurs cadres. La transaction, dont le montant n'est pas dévoilé, n'a pas d'impact sur la rentabilité.

Consécutive à la tendance à la production accrue de véhicules plus légers, la mesure s'inscrit aussi dans le cadre de la stratégie 2020, dont l'un des objectifs consiste à dégager une marge opérationnelle avant intérêts et impôts (Ebit) entre 9 et 10%, écrit jeudi le groupe établi à Schaffhouse. En réaction aux rapides changements de la demande de l'industrie automobile pour des composants en aluminium et magnésium, Georg Fischer veut renforcer son activité dans ce secteur, en particulier aux Etats-Unis, en Roumanie et en Chine.

En parallèle, et consécutivement à l'acquisition en avril dernier de la société tessinoise Precicast Industrial, le groupe du nord de la Suisse veut aussi investir dans le domaine prometteur des composants en alliages haute performance ou superalliages pour l'industrie aéronautique ainsi que les turbines à gaz. Les deux fonderies de Singen, non loin de la frontière suisse et Mettmann, près de Düsseldorf, sont reprises par la société Fondium B.V. & Co. KG, laquelle a été fondée par trois cadres de GF Casting Solutions.

Dans une phase transitoire, Georg Fischer conservera une participation de 20% dans la société. Les deux unités vendues emploient quelque 2000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires de près de 620 millions de francs suisses. Forts de plus de 40 ans d'expérience dans la branche, les trois propriétaires de Fondium, Achim Schneider, Arnd Potthoff et Matthias Blumentrath, se sont engagés à poursuivre l'exploitation des deux fonderies allemandes sur leurs sites respectifs.

