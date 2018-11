Gérard Perrier Industrie : hausse de 7% du CA à neuf mois

09/11/2018 | 09:42

Gérard Perrier Industrie affiche une activité des neuf premiers mois de 2018 de 140,7 millions d'euros, en progression de 7,1% par rapport à la même période de 2017. La progression au troisième trimestre a atteint 5,8% à 47,8 millions.



Sur neuf mois, l'activité installation/maintenance progresse de 6,3%, le pôle qui englobe la fabrication d'équipements électriques et électroniques et l'activité des spécialistes métiers augmente de 4,7%, et le pôle énergie s'accroit de 11%.



La direction précise que la trésorerie nette (d'endettement financier) reste très positive au 30 septembre. Sur l'ensemble de 2018, elle table toujours sur un chiffre d'affaires groupe de l'ordre de 190 millions d'euros, après 180 millions l'année dernière.



