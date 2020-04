GERRESHEIMER AG : Goldman Sachs reste à l'achat

Données financières (EUR) CA 2020 1 450 M EBIT 2020 141 M Résultat net 2020 80,1 M Dette 2020 959 M Rendement 2020 1,78% PER 2020 27,4x PER 2021 21,3x VE / CA2020 2,17x VE / CA2021 2,01x Capitalisation 2 195 M Graphique GERRESHEIMER Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GERRESHEIMER Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 72,63 € Dernier Cours de Cloture 69,90 € Ecart / Objectif Haut 28,8% Ecart / Objectif Moyen 3,91% Ecart / Objectif Bas -28,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Dietmar Siemssen Chief Executive Officer Axel Herberg Chairman-Supervisory Board Bernd Metzner Chief Financial Officer Theodor Stuth Independent Member-Supervisory Board Udo J. Vetter Independent Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GERRESHEIMER 1.30% 2 377 MEDTRONIC PLC -15.53% 128 428 BAXTER INTERNATIONAL INC. 9.21% 46 318 HOYA CORPORATION -1.20% 33 758 DEXCOM, INC. 47.23% 29 739 TERUMO CORPORATION 0.73% 25 061