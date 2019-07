Gerry Weber International AG : deux fonds sauvent la société mais pas ses actionnaires

Le groupe allemand en difficultés Gerry Weber plonge de 30% à Francfort, après avoir annoncé une étape importante pour "sécuriser l'avenir de la société". Dans le cadre de la procédure d'insolvabilité dont il bénéficie actuellement, le groupe a signé un accord de financement avec les fonds Robus Capital Management et Whitebox Advisors. Un accord validé par le comité des créanciers et par le mandataire en charge du plan. Les deux fonds vont injecter 49,2 millions d'euros. Les créanciers actuels vont renoncer à une partie de leurs prétentions. Ils recevront en échange du cash ou des instruments leur permettant de participer à un éventuel redressement.Dans le cadre de l'opération, une réduction de capital à zéro suivie d'une augmentation de capital seront réalisées. Toutes les actions seront souscrites par les deux fonds, qui en lieront certaines à des obligations convertibles qui seront octroyées aux créanciers qui choisiraient l'option de dédommagement en instruments financiers. Par voie de conséquence, les actionnaires existants n'auront plus de place dans le nouveau capital. Les actions du groupe de prêt-à-porter Gerry Weber cotent 0,205 EUR, en baisse de 32% le 16 juillet.