Getinge : dopé par une croissance vigoureuse en début d'exercice

Données financières (SEK) CA 2019 25 390 M EBIT 2019 2 633 M Résultat net 2019 1 369 M Dette 2019 11 514 M Rendement 2019 1,53% PER 2019 22,29 PER 2020 18,16 VE / CA 2019 1,62x VE / CA 2020 1,55x Capitalisation 29 609 M

Tendances analyse technique GETINGE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 103 SEK Ecart / Objectif Moyen -12%

Dirigeants Nom Titre Mattias Sven Perjos President, Chief Executive Officer & Director Carl Reinhold Adolf Bennet Chairman Lars Sandström Chief Financial Officer Johan Malmquist Director Johan Bygge Independent Director

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GETINGE 45.81% 3 179 ABBOTT LABORATORIES 3.01% 130 875 MASIMO CORPORATION 15.10% 6 594 ASAHI INTECC CO., LTD. 13.97% 5 972 PENUMBRA INC 6.31% 4 502 NOVOCURE LTD 28.85% 4 126