Getlink : Des niveaux difficiles à franchir 07/03/2019 | 08:35 vente En cours

Cours d'entrée : 13.16€ | Objectif : 12€ | Stop : 13.75€ | Potentiel : 8.81% Getlink évolue à proximité d'une zone de résistance majeure située vers 13.24 EUR. Cette zone devrait s'avérer difficile à franchir et suggère l'amorce d'une correction.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 12 €. Graphique GETLINK Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 11.89 EUR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 13.69 EUR.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 46.07 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Autoroutes et voies ferrées - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GETLINK 12.15% 8 180 ATLANTIA 21.14% 20 437 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE P.. 16.62% 15 833 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 0.00% 7 231 SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRA.. 25.29% 3 887 POINTER TELOCATION LTD 16.30% 115

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 1 105 M EBIT 2019 414 M Résultat net 2019 158 M Dette 2019 4 289 M Rendement 2019 3,05% PER 2019 45,79 PER 2020 32,54 VE / CA 2019 10,4x VE / CA 2020 9,49x Capitalisation 7 235 M Prochain événement sur GETLINK 12/03/19 February 2019 Publication évolution de l'activité - Traffic Results Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 12,3 € Ecart / Objectif Moyen -6,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jacques Gounon Chairman & Chief Executive Officer Laurent Fourtune Chief Operating Officer Michael Schuller Finance Director Jean-Pierre Trotignon Independent Director Colette Neuville Senior Lead Independent Director