Getlink : Barclays rehausse son objectif de cours

23/04/2019 | 15:50

Barclays maintient sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Getlink, mais rehausse son objectif de cours de 12 à 13 euros pour tenir compte de la vigueur récente de la livre sterling et de son hypothèse d'un démarrage retardé d'ElecLink.



Le broker indique avoir mis à jour son modèle pour le groupe d'infrastructures -opérateur du tunnel sous la Manche- après son point d'activité du premier trimestre, ce qui n'a toutefois pratiquement pas modifié ses prévisions sous-jacentes.



