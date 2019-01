22/01/2019 | 12:55

L'analyste Oddo BHF maintient ce jour sa recommandation achat sur le titre Getlink, après la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires 2018 (1 079,4 millions d'euros, +5%) légèrement supérieur aux attentes du broker.



'Dans le détail, nous retenons sur l'ensemble de l'année une hausse du CA concession de 5% à 958.4 ME portée par le dynamisme des Navettes de +6%. (...) Au-delà des Navettes, le CA des Réseaux Ferroviaires s'apprécie de 5% avec une hausse du trafic Eurostar de +7% bénéficiant du nouveau service Londres Amsterdam. Le chiffre d'affaires de Europorte progresse, lui, de 2% ce qui est cohérent avec nos attentes', précise Oddo BHF.



L'analyste accompagne sa recommandation d'un objectif de cours 'prudent' de 11,90 euros. '[Notre cible] n'intègre pas de prime spéculative alors même que Atlantia et Eiffage détiennent respectivement 15.5% et 5.03% du capital (et TCI environ 11%) ce qui devrait entretenir un momentum favorable au titre.'





