Getlink : Oddo confirme son conseil après le CA trimestriel

18/04/2019 | 13:51

Getlink a publié un chiffre d'affaires en croissance de 5,4% au 1er trimestre 2019 par rapport à 2018 (+4,6% hors effet devises) à 254,4 ME, supérieur aux attentes du consensus (248 ME).



Le groupe confirme ses prévisions d'EBITDA 2022 (EBITDA supérieur à 735 ME).



Suite à cette publication, Oddo confirme sa recommandation à l'Achat. L'objectif de cours est marginalement ajusté à 17,1 E. ' Nous pensons que la présence d'Eiffage et Atlantia au capital et le potentiel de création de valeur de ces deux groupes justifient l'intégration d'une prime spéculative '.



Oddo relève ainsi ses estimations d'EBITDA 2019 de 2%. ' Notons que nous restons prudents sur la croissance sur le reste de l'année compte tenu de la poursuite des incertitudes liées au Brexit et surtout d'un risque d'effet de déstockage (après un probable effet de stockage pré-Brexit en début d'année) ' explique Oddo.



' Nous attendons désormais un EBITDA 2022 de 739 ME, en ligne avec la guidance du groupe ' rajoute le bureau d'analyses.



