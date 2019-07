Getlink : Oddo confirme son conseil après les résultats

23/07/2019 | 10:27

Getlink a publié un chiffre d'affaire au 2ème trimestre stable, fortement pénalisé par la baisse du trafic navettes (CA en baisse de 5%). Le résultat net ressort en hausse de 5% à 41 ME sur le semestre (contre 43 MEe) et le FCF progresse de 21 ME à 129 ME.



Le groupe indique attendre un EBITDA de 560 ME en 2019 alors que la guidance précédente était 560 ME ou 575 ME en fonction du scénario du Brexit.



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 17,10 E.



' Si la performance du semestre a été pénalisée par le Brexit, le groupe confirme ses atouts avec une poursuite des gains de parts de marché sur les navettes (+2 points pour les voitures, quasi-maintien pour les camions) et un pricing power solide (hausse des prix navettes de 3.5% au S1 19) ' indique Oddo.



' Des incertitudes demeurent (Brexit, Eleclink) mais nous pensons que toute faiblesse du cours constituera une opportunité pour Eiffage et / ou Atlantia de se renforcer ' rajoute le bureau d'analyses.



