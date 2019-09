Getlink : Oddo confirme son opinion après le trafic

11/09/2019 | 10:03

Le trafic des navettes camions a de nouveau affiché une forte baisse (-9%) sur le mois d'août, proche des niveaux du mois de juillet (-10%) portant la baisse annuelle à -6% souligne Oddo. Les navettes passagers ont en revanche affiché une croissance solide (+3%).



' Pour expliquer ce recul, le groupe évoque l'absence de reprise du marché automobile, la baisse de la consommation au Royaume-Uni et l'incertitude politique persistante ' indique le bureau d'analyses.



' Nous pourrions ainsi être amenés à baisser nos estimations annuelles puisque nous attendons une baisse du trafic camions de 3% (nous attendons -2% sur les navettes passagers) ' rajoute Oddo.



Les analystes confirment leur recommandation à l'Achat et l'objectif de cours de 17,10 E. ' Tout d'abord, malgré cette baisse de volumes, le pricing power reste solide. Par ailleurs, si le trafic poids lourds est en baisse et inférieur à nos attentes, le trafic des navettes passagers et d'Eurostar restent solide (+3% au T2 soutenu par l'ouverture de la ligne Londres-Amsterdam et la solidité de Paris-Londres alors que nous attendons +1% sur l'année) '.



Les analystes pensent que toute faiblesse du titre Getlink constitue une opportunité pour Eiffage de se renforcer. ' Lors du roadshow que nous avons organisé à Paris la semaine dernière, le management du groupe a, en effet, confirmé son intérêt stratégique pour Getlink (même s'il reste exigeant sur le prix d'acquisition) ' indique Oddo.



