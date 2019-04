15/04/2019 | 11:45

Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Getlink, UBS remonte son objectif de cours de 11,5 à 13,5 euros, soit une cible environ 3% en dessous du cours de l'action du groupe exploitant le tunnel sous la Manche.



L'intermédiaire financier explique s'être penché sur Eleclink, qu'il évalue à une valeur d'entreprise de 1,1 milliard d'euros. 'Notre scénario de base repose sur une livraison du projet en juillet 2020', précise-t-il dans sa note de recherche.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.