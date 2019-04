Getlink : à l'achat, Oddo BHF relève son objectif de 40%

04/04/2019 | 11:07

Brexit ou pas, le bureau d'études Oddo BHF a confirmé son conseil d'achat sur l'action de l'opérateur du tunnel sous la Manche Getlink (ex-Eurotunnel). Insistant sur le caractère désormais spéculatif du dossier, il a aussi fortement relevé son objectif de 11,9 à 17 euros (+ 42,8%). Soit un potentiel de hausse supérieur à 20%.



Oddo BHF souligne d'abord les prévisions financières optimistes du groupe, qui augurent d'une hausse de près de 30% de l'EBITDA entre 2018 et 2022. 'Sous réserve de la réalisation d'un 'soft Brexit', qui est notre scénario central, nous pensons que ce niveau est atteignable', indique une note, qui mise sur la progression en volume des navettes de poids lourds, sur une hausse des prix, et à terme sur la mise en service de l'interconnexion électrique ElecLink.



Dans le pire des cas, c'est-à-dire la sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'objectif serait de 12 euros.



Puis la note insiste sur le caractère spéculatif que revêt désormais l'action Getlink : 'la montée au capital d'Atlantia (15,5% du capital et 26,7% des droits de vote) et d'Eiffage (5% et 4,3% des droits de vote) justifie - selon nous - l'intégration d'une prime de spéculation', juge l'analyste. Selon Oddo BHF, 'ces deux actionnaires n'ont pas vocation à rester minoritaires', et 'ils peuvent justifier de payer un prix sensiblement supérieur au cours actuel' pour racheter la totalité de Getlink.







